Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele IGSU continua misiunile de inlaturare a efectelor generate de ploile cazute in ultima perioada. In ultimele 24 de ore, la nivel national, au fost inregistrate efecte in 28 de localitati din 14 judete (Alba, Arad, Bistrita-Nasaud, Cluj, Galati, Harghita, Ilfov, Ialomita, Mures, Teleorman,…

- Potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore, la nivel national, au fost înregistrate efecte în 28 de localitati din 14 judete (Alba, Arad, Bistrita-Nasaud, Cluj, Galati, Harghita, Ilfov, Ialomita, Mures, Teleorman, Timis, Satu Mare, Vâlcea si Vrancea) si municipiul Bucuresti.…

- In ultimele 24 ore, pompierii militari si autoritatile locale au actionat in 22 localitati din 14 judete si municipiul Bucuresti, pentru inlaturarea efectelor produse de ploile abundente si vantul puternic. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta perioada, 80 de atentionari…

- CSȘ Blaj a incheiat cu patru infrangeri turneul semifinal al juniorilor B1, ultimele doua fiind categorice, 1-5 (1-3), cu CS Hunedoara, gol D. Paul și 1-7 (1-3), cu Sporting Pitești, reușita semnata de I. Macarie, din penalty (faultat Ov. Oltean), in acest ultim meci de la Sannicolau Mare Ioan Mara…

- In cea de-a doua zi a turneului semifinal al juniorilor B1 de la Sannicolau Mare, CSȘ Blaj a intalni Unirea, echipa gazda, pierzand cu 2-5 (0-2), echipa din „Mica Roma” suferind a doua infrangere, in condițiile in care au acuzat arbitrajul. „Mi-e scarba de ce s-a intamplat pe teren. Un arbitraj care…

- Ediția din acest an a festivalului Rock la Mureș, va avea loc in perioada 13 – 14 iulie 2018, la Periam – Port (județul Timiș) și ii va aduce in mirifica locație de pe malul Mureșului pe legendarii muzicieni de la The Exploited. Spre deosebire de multe alte manifestari de acest gen, unul din atu-urile…

- Douasprezece judete se afla sambata dupa-amiaza sub cod galben de ploi, descarcari electrice si grindina de mici dimensiuni.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis atentionari cod galben de averse care vor cumula 20-25 l/mp, descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, intensificari…

- Grindina și ploile au afectat mai multe zone ale țarii. Județele Caraș-Severin, Mureș și Timiș au fost vizate de cod galben de ploi și descarcari electrice . Mai multe gospodarii din orașul Oravița și din localitatea apartinatoare Ciclova Montana au fost afectate, duminica seara, in urma precipitatiilor…