O aeronava Spartan din cadrul Fortelor Aeriene Romane transporta, sambata, doi pacienți in Germania. Din cate a anunțat Ministerul Apararii intr-un comunicat, avionul militar, configurat pentru misiuni medicale, a decolat de pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu sambata, in jurul orei 8.00. Misiunea vizeaza ”transportul, in regim de urgenta, a doi pacienti aflati in stare grava”, destinația […] The post Doua victime ale unei explozii produse la o manastire din Constanța, transferate in Germania first appeared on Ziarul National .