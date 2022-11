Sefa ISJ Iasi, Luciana Antoci, a anuntat pe pagina ei de Facebook o dubla reusita a invatamantului iesean. Este vorba de doua directoare care au castigat cea mai inalta titulatura. "GALA PREMIILOR PENTRU DIRECTORII ANULUI 2022 organizata de Asociatia pentru Valori in Educatie aduce, si in acest an, o dubla performanta pentru scoala ieseana. 500 de directori la linia de start, doar patru laureati, dintre care doi sunt directori din Iasi: - Simona Elena Voinescu, Scoala Gimnaziala Popricani - Directorul Anului 2022 pentru Antreprenoriat - Georgiana - Livia Antoci, Scoala Gimnaziala "Elena Cuza"…