Două medalii de bronz, la Campionatul Național de Judo pentru tineret U23, obținute de către sportivii CS Unirea Alba Iulia Bogdan Laura și Sibișan Alexandru au obținut cate o medalie de bronz la Campionatul Național de Judo pentru tineret U23, desfașurat in perioada 18-19 martie 2022 la București. Bogdan Laura, sportiva cu dubla legitimare CS Unirea Alba Iulia/CSM Cluj și Sibișan Alexandru, sportiv cu dubla legitimare CS Unirea Alba Iulia/CSM Pitești, sunt membri ai lotului național de judo și sportivi cu performanțe deosebite pe plan național. La Campionatul Național de Judo pentru tineret U23, Bogdan Laura a concurat la categoria 48 de kilograme, iar Alexandru Sibișan la categoria 90 de kilograme, ambii clasandu-se… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

