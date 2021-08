Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” din Valenii de Munte, str. George Enescu nr. 1-3, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, așteapta publicul, astazi, incepand cu ora 11.00, la vernisajul expoziției temporare „Eleva misionara – Noua femeie din timpul lui Nicolae Iorga”, dedicata celei…

- Plecand de la faptul ca aici a fost reconstituit universul fotografic al lui Alexandru Bellu, univers in care principala tema a fost țaranca romanca, Muzeul „Foisorul Bellu” din Urlați, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, organizeaza, in perioada 1-15 august a.c., Concursul…

- N. D. Plecand de la faptul ca aici a fost reconstituit universul fotografic al lui Alexandru Bellu, univers in care principala tema a fost țaranca romanca, Muzeul „Foisorul Bellu” din Urlați, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, organizeaza, in perioada 1-15 august a.c., Concursul…

- Instituțiile de cultura din Prahova au pregatit o serie de activitați pentru copii, astfel incat perioada vacanței sa fie un bun prilej de petrecere a timpului liber, in care pot fi dobandite si noi informații. Astfel, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale muzeale din Ploiești…

- N. D. Instituțiile de cultura din Prahova au pregatit o serie de activitați pentru copii, astfel incat perioada vacanței sa fie un bun prilej de petrecere a timpului liber, in care pot fi dobandite si noi informații. Astfel, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale muzeale din…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova anunța ca unele dintre sectiile sale muzeale vor fi deschise și de Sarbatoarea de Rusalii, acestea putand fi, astfel, vizitate. Concret, duminica, 20 iunie a.c., in prima zi de Rusalii, in intervalele orare 9.00 – 12.00 si 13.00 – 17.00 (in intervalul…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova ii așteapta, astazi, la ora 11.00, la sediul sau din Ploiești, str. Toma Caragiu nr.10, la vernisajul expoziției temporare ”Expoziția Generala Romana din 1906. 115 ani de la organizare”. Evenimentul, organizat cu ocazia implinirii a 115 ani de la deschiderea…