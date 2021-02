Două comune și două localități vor intra în carantină, pentru 14 zile Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a hotarat, astazi, ca doua comune și alte doua localitați, care au cea mai mare rata de infectare cu COVID-19, sa intre in carantina pentru o perioada de 14 zile. Avand in vedere faptul ca, in ultimele 14 zile, rata de infectare/1000 de locuitori la nivelul județului Timiș a crescut, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a facut o analiza, in urma careia a reieșit ca localitațile Șandra și Nițchidorf respectiv U.A.T. – urile Dumbravița și Șag au cea mai mare rata de infectare. Ca urmare, Direcția de Sanatate Publica… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

