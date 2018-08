Nicolae Dică, după calificarea în prelungiri: Ne-a trecut glonţul pe la ureche

“Ne-a trecut glonţul pe la ureche, dar bine că am avut încredere, că am crezut că putem să ne calificăm. Este normal să fie veselie, mai ales că am reuşit să câştigăm în minutul 93. Minusul este că pe faza defensivă le-am dat celor de la… [citeste mai departe]