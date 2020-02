Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea a fost condamnat, luni, la trei ani de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Decizia nu este definitiva. La ultimul termen al procesului, din 20 ianuarie, un procuror de la DNA a cerut ca Zgonea sa fie…

- Fostul președinte al Camerei Deputaților Valeriu Zgonea a fost condamnat, luni, de Tribunalul București, la trei ani de inchisoare, cu executare, pentru trafic de influența, intr-un dosar trimis in judecata acum doi ani de DNA Ploiești.

- Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a fost condamnat luni de Tribunalul București, in prima instanța, la 3 ani de inchisoare cu executare. Procurorul de ședința al Direcției Naționale Anticorupție a cerut, in urma cu doua saptamani, o pedeapsa cu inchisoarea pentru Valeriu Zgonea,…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea a fost condamnat luni de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a intervenit pentru numirea fiicei unui consilier judetean in Buzau…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Florin Turcanu, unul dintre vechii baroni care au activat in PNL, a fost condamnat, miercuri, la patru ani si trei luni de inchisoare cu executare. Dosarul in care a fost acuzat de infracțiunile trafic de influenta si spalare de bani, potrivit…

- Tribunalul Bucuresti l-a condamnat marti pe fostul lider PNL Bogdan Olteanu, fost presedinte al Camerei Deputatilor, la 7 ani de inchisoare in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu un milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing…

- Daniela Nita - patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists - a fost condamnata luni de Tribunalul Bucuresti la 12 ani si 8 luni de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv. In acelasi dosar, pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise au fost condamnati la 9 ani si 8 luni de inchisoare,…

- Un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de dare de mita Aceasta este pedeapsa aplicata de Tribunalul Bucuresti unei femei care i ar fi dat mita unui medic militar 500 de lei, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale in vederea tratarii unei afectiuni respiratorii.…