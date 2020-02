Dosar penal pentru un român venit dintr-o zonă italiană cu coronavirus Barbatul a sunat la 112, in dimineata zilei de 25 februarie, pentru a anunta ca in noaptea precedenta a ajuns in Romania, dintr-o zona sensibila din Italia. A fost preluat de un echipaj SMURD si supus unui control medical. Ulterior, pe fir au intrat politistii de la Investigatii Criminale care au demarat o ancheta, prilej cu care au constatat ca salajeanul nu fusese luat in evidenta la punctul de frontiera prin care sustinea ca a intrat in tara, scrie adevarul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

