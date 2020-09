Dosar penal pe numele Margheritei de la Clejani! Pe cine a bătut fiica Vioricăi și a lui Ioniță Miercuri, Poliția Capitalei a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru lovire și alte violențe pe numele unei femei, fiind acuzata ca a agresat doua angajate ale unei societați comerciale. Dosar penal pe numele Margheritei de la Clejani! De altfel, sursele G4Media.ro au precizat ca este vorba chiar despre Margherita de la Clejani, fiica artiștilor Viorica […] The post Dosar penal pe numele Margheritei de la Clejani! Pe cine a batut fiica Vioricai și a lui Ionița appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Margherita de la Clejani nu se cuminteste. Dupa ce a fost prinsa conducand pe drumurile publice sub influenta stupefiantelor, fiica Clejanilor revine in atentia autoritatilor cu acuzatii de lovire, pentru care, miercuri, politia i-a deschis dosar penal.

- Margherita, fiica Vioricai și a lui Ionița de la Clejani, a fost implicata intr-un scandal miercuri, 16 septembrie, in sediul unei firme de imobiliare din București. Ea le-a agresat pe doua dintre angajatele companiei, a scris Gandul. Surse din poliție au confirmat pentru Libertatea ca pe numele artistei…

