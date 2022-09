Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristoiu a trecut prin momente dificile, dupa ce a incercat sa intre in posesia averii pe care a moștenit-o de la iubitul milionar, care a decedat la 65 de ani. Vedeta a dezvaluit ce obstacole i-au stat in cale, dupa ce soția milionarului a intervenit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Dupa ce instanța a decis sa-l plaseze pe Dani Mocanu in arest la domiciliu, iar pe fratele sau in arest preventiv timp de 30 de zile, barbatul care a fost batut de cei doi și alți indivizi a dat primele declarații despre incident la Antena Stars. Ionuț Pletosu susține ca atacatorii au vrut sa-l omoare.

- La miezul nopții, Daniel Onoriu anunța pe rețelele de socializare ca divorțeaza. Totuși, azi la pranz s-a ”razgandit”. Pilotul de raliuri a spus tot adevarul intr-un interviu pentru Antena Stars. Iata de ce a declarat ca divorțeaza de soție!

- Fratele lui Tzanca Uraganu a ajuns pe mainile medicilor de la Spitalul Fundeni, din București, asta dupa ce i s-a facut rau. Ei bine, Miraj Tzunami a facut primele declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre starea lui de sanatate. Ce probeleme de sanatate are artistul.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Horia Moculescu a povestit ca i s-a facut rau la un eveniment important din viața lui. Celebrul compozitor a fost infectat și cu coronavirus și a stat internat o saptamana intr-un spital din Capitala. Cum se simte el acum.

- Brigitte și Florin Pastrama au luat prin surprindere pe toata lumea, asta imediat dupa ce au anunțat ca s-au impacat! Deși cearta a fost una destul de tumultuoasa cu acuzații grave, se pare ca dragostea a invins. Iata cine a facut, de fapt, primul pas in impacarea celor doi, dar și detalii din relația…

- Brigitte și Florin Pastrama au trecut prin momente grele in ultima perioada, iar recent, bruneta a declarat ca este decisa sa divorțeze de barbat, dupa ce acesta ar fi agresat-o fizic. Soțul ei insa, neaga acuzațiile, dar recunoaște ca a greșit fața de soția lui. „Am greșit in fața Domnului Iisus, am…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ioana Chișiu s-a afișat pentru prima oara in mod public alaturi de noul iubit. Vloggerița a plecat in vacanța la mare alaturi de barbatul care a reușit sa-i cucereasca inima. Ce a marturisit.