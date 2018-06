"SUA nu vor deveni o tabara pentru migranti si nu vor deveni un centru de primire a refugiatilor", a declarat el. "Daca va uitati ce se petrece in Europa, daca priviti ce se petrece in alta parte, nu putem lasa ca aceasta sa se intample in SUA. Nu sub ordinele mele!", a adaugat Donald Trump, asigurand ca "trista" situatie a copiilor separati de parintii lor fara documente de identitate ar putea fi "rapid" reglementata daca Congresul ar vota o lege asupra imigratiei.



In ton cu presedintele, ministrul Justitiei american a aparat luni politica de "toleranta zero" a administratiei presedintelui…