- Marie Yovanovitch, fosta ambasadoare SUA în Ucraina, le-a spus congresmenilor ca s-a simțit amenințata de o afirmație criptica despre ea facuta de președintele american Donald Trump într-o conversație telefonica cu omologul sau de la Kiev, Volodimir Zelenski, scrie Mediafax, citând…

- Membrii Camerei Reprezentațiilor urmeaza sa voteze asupra unei rezoluții ce propune formalizarea procedurilor de anchetare a președintelui SUA, Donald Trump, care ar putea duce la demiterea liderului de la Casa Alba, a anunțat Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, relateaza Mediafax…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca are multa încredere în șeful interimar al Cancelariei prezidențiale a SUA, Mick Mulvaney, dupa ce acesta a declarat ca liderul de la Casa Alba a încercat sa puna presiune pe Kiev în privința anchetarii lui Joe Biden, scrie Mediafax,…

- Fostul președinte american Jimmy Carter, în vârsta de 95 de ani, i-a recomandat actualului lider de la Casa Alba, Donald Trump, sa coopereze cu ancheta initiata de Camera Reprezentantilor, care ar putea duce la demiterea sa, scrie Mediafax, citând MSNBC. "Sfatul meu pentru…

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, s-ar putea face vinovata de tradare în legatura cu investigatia parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii liderului de la Casa Alba, scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Oficialul american a confirmat miercuri, in cadrul unei declarații facuta in timpul vizitei sale in Italia, ca a asistat la discuția telefonica dintre cei doi șefi de stat, Donald Tump și Volodimir Zelenski. Mike Pompeo justifica conversația telefonica pe fondul politicilor Statelor Unite in Ucraina,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca nu s-a întâlnit și nu a discutat niciodata cu avocatul personal al omologului sau american Donald Trump, Rudy Giuliani, relateaza Mediafax citând Bloomberg. "Nu m-am întâlnit niciodata cu Rudy Giuliani",…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a catalogat scandalul privind contactele sale cu Ucraina drept „cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa, citata de Mediafax. „Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”,…