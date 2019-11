Stiri pe aceeasi tema

- Premierul conservator Boris Johnson, care mizeaza pe alegerile din 12 decembrie pentru a-si reface majoritatea in Camera Comunelor, si-a lansat campania electorala cu mesajul ca el este cel care va scoate in sfarsit Regatul Unit din UE, proces aflat in impas din cauza lipsei unei majoritati pro-Brexit…

- La postul de radio britanic LBC, Donald Trump a declarat joi seara ca acordul negociat de Boris Johnson cu Uniunea Europeana (UE) nu ar permite incheierea unui "acord comercial cu Regatul Unit". Un purtator de cuvant al Biroului premierului britanic a replicat ca acordul pentru retragerea…

- Presedintele american Donald Trump a criticat joi acordul de iesire din UE negociat de premierul britanic Boris Johnson, care - potrivit lui - nu permite un tratat comercial cu SUA, indemnandu-l pe seful executivului de la Londra sa se alieze sustinatorilor unui Brexit dur pentru alegerile legislative…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca o eventuala victorie electorala a lui Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, ar fi "rea" pentru Marea Britanie, iar politicianul britanic a denuntat ingerintele liderului de la Casa Alba, informeaza Mediafax citand Reuters. "Corbyn…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat la Casa Alba pe „cainele erou“ care a alergat in tunel dupa liderul Statului Islamic si a ramas ranit in urma operatiunii, scrie The New York Times (NYT).

- Presedintele american Donald Trump considera ca o eventuala procedura de destituire (impeachment) a sa ar avea un impact pozitiv pentru el, din punct de vedere electoral, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Ei spun, toti, ca asta ar fi pozitiv pentru mine in alegerile” prezidentiale din 2020,…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca John Bolton a fost un "dezastru" în politica pentru Coreea de Nord, a "exagerat" în ceea ce privește Venezuela și nu s-a înțeles cu alți oficiali din cadrul Administrației prezidețiale, relateaza Mediafax…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat la summitul G7 de la Biarritz ca a avut indoieli legate de escaladarea razboiului comercial cu China referindu-se la faptul ca ar fi vrut sa majoreze tarifele si mai mult, a precizat Casa Alba duminica, transmite Reuters, conform news.ro.Trump,…