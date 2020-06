Presedintele american, Donald Trump, a denuntat joi decizii ”oribile” si ”orientate politic” ale Curtii Supreme a Statelor Unite, care i-a aplicat doua lovituri in in cateva zile in dosare diferite, relateaza AFP. Prin hotararea cu privire la drepturile salariatilor gay si transgen si la statutul a sute de mii de tineri imigranti, ”templul” dreptului american ”trage cu pusca in oameni mandri sa se considere republicani sau conservatori”, a scris Trump pe Twitter. ”''Aceste decizii oribile si motivate politic care vin de la Curtea Suprema sunt lovituri in figura oamenilor care sunt mandri sa se…