- Candidatul democrat la președintia Statelor Unite Joe Biden, sotia sa Jill si candidata pentru functia de vicepresedinte Kamala Harris si-au publicat marti declaratiile fiscale pentru anul 2019, cu cateva ore inaintea dezbaterii dintre Biden si presedintele Donald Trump, transmite CNBC, potrivit…

- Cotidianul New York Times susține ca Donald Trump a platit doar 750 de dolari impozite federale in 2016, anul alegerii sale in functia de presedinte al Statelor Unite. Președintele american respinde acuzațiile. Conform New York Times, presedinte al Statelor Unite ar fi platit doar 750 de dolari impozite…

- Procurorul districtual din Manhattan a cerut luni unei curti federale de apel sa respinga argumentele ”reciclate” ale presedintelui Trump, care cere blocarea predarii la procuratura a declaratiilor sale fiscale si a altor documente, transmite Reuters, potrivit news.ro.Intr-un document inregistrat…

- Intr-un document inregistrat in instanta, reprezentantii procurului districtual Cyrus Vance au afirmat ca Curtea de Apel din Manhattan trebuie sa confirme respingerea procesului intentat de Donald Trump, de catre judecatorul districtual Victor Marrero, afirmand ca acesta a efectuat o analiza ”meticuloasa”…

- Judecatorul districtual Victor Marrero, care a respins joi argumentele lui Trump ca citatia procurorului Cyrus Vance ”este cu mult exagerata”, a spus ca nu se justifica o amanare. Judecatorul din Manhattan a spus ca Trump nu a reusit sa demonstreze ca apelul sau are sanse sa aiba succes, sau ca va suporta…

- Judecatorul districtual Victor Marrero din Manhattan a respins argumentele lui Trump ca citatia trimisa de procurorul districtual din Manhattan Cyrus Vance adresata presedintelui firmei de contabilitate Mazars USA este ”cu mult exagerata” si emisa cu rea credinta. In decizia sa de 103 pagini, Marrero…

- Donald Trump nu poate bloca citatia procurorului democrat Cyrus Vance de a prezenta declaratiile sale fiscale din ultimii opt ani, a decis joi un judecator federal american, un nou esec al presedintelui SUA de a tine secreta situatia finantelor sale, motiv pentru care el a inaintat un recurs in regim…

- Un procuror din New York a indicat luni ca il ancheteaza pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru posibile fraude de asigurari si bancare, informeaza dpa. Ancheta, care vizeaza si compania lui Trump, este mult mai ampla decat altele in care s-a incercat obtinerea declaratiilor fiscale ale…