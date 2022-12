Stiri pe aceeasi tema

Fostul presedinte american Donald Trump l-a catalogat drept "atacator politic" pe procurorul special Jack Smith, desemnat pentru a se ocupa de investigatiile in cazurile sale, afirmand ca este o persoana "compromisa" si reluand acuzatiile privind fraude electorale, conform site-ului Axios.com, citat…

Fondatorul grupului Blackstone, Stephen Schwarzman, care a fost unul dintre principalii contribuitori de pe Wall Street la campania de realegere a lui Donald Trump din 2020, a afirmat ca nu-l va sustine pe Trump in 2024, a relatat miercuri portalul de stiri Axios, preluat de Reuters.

Ministerul Afacerilor Interne anunta ca, in ultimele 24 de ore, au fost semnalate peste 880 de infractiuni, iar 190 de infractori au fost prinsi in flagrant. In acelasi interval, au fost depistati 16 autori ai unor infractiuni si au fost prinsi 18 urmariti national sau international.

Președintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege care permite mobilizarea persoanelor care au comis infracțiuni grave, a anunțat vineri agenția de presa RIA, informeaza Rador

Liderul Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, susține ca Donald Trump nu se va prezenta la audierile din Congres, legate de asaltul Capitoliului, asta pentru ca nu este "suficient de barbat".

Fostul președinte Donald Trump a depus marturie miercuri intr-un proces pentru defaimare lansat in 2019 de o fost jurnalista, E. Jean Carroll, care il acuza pe fostul presedinte al Statelor Unite ca a violat-o in anii 1990, scrie AFP, citat de Agerpres.

Un judecator din New York a respins miercuri o cerere a fostului presedinte Donald Trump de amanare a depozitiei sale, prevazuta pentru miercurea viitoare, intr-un proces pentru defaimare in care o jurnalista il acuza ca a violat-o in anii '90, transmite AFP.

Un tanar de 26 de ani din Braila a fost arestat 30 de zile pentru savarsirea a trei infractiuni de furt din autovehicule, informeaza miercuri IPJ Braila.