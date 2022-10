Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bistrița s-a apucat de facut parcari, pentru a compensa locurile ce vor disparea odata cu finalizarea mai multor proiecte. Cam cat ne costa un loc de parcare? Cam cat o mașina buna: 10-12.000 de euro. Pe strada Vasile Lupu din municipiul Bistrița exista in acest moment 45 de locuri de parcare…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, presedinte al delegatiei Romaniei la APCE, anunta ca tara noastra este numita inclusiv "model de bune practici europene" in raportul care a facut o radiografie a situatiei democratiei si drepturilor omului. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul comunei Raducaneni a castigat un meci cu Politia. Viorel Ilie fusese amendat cu 17.000 lei pentru diverse nereguli privind securitatea descoperite la sediul primariei. In prima instanta, primarul a jucat pe teren propriu, magistratii Judecatoriei Raducaneni apreciind ca era suficient un simplu…

- Nicușor Dan (52 de ani), primarul general al Bucurețiului, a anunțat suma incasata de bugetul Capitalei in urma evenimentelor gazduite de Arena Național in acest an. Intr-o postare pe facebook, Nicușor Dan precizeaza ca, in ultimele 9 luni ale acestui an, in urma manifestarilor organizate pe acest stadion…

- Manifestarile organizate in acest an pe Arena Nationala au adus la bugetul local aproximativ 5 milioane de lei, a anuntat, luni, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Prim-ministrul ucrainean Denys Shmyhal a mulțumit sambata Statelor Unite pentru sprijinul acordat dupa ce Ucraina a primit inca 1,5 miliarde de dolari. „Bugetul de stat al Ucrainei a primit un grant de 1,5 miliarde de dolari. Aceasta este ultima tranșa din ajutorul de 4,5 miliarde de dolari acordat…

- Gica Hagi (57 de ani), antrenorul de la Farul, a oferit detalii despre bugetul necesar pentru ca o echipa din Romania sa aiba șanse de accedere in grupele Champions League. „Regele” a oferit exemplul celor de la Steaua Roșie Belgrad, care joaca in play-off-ul de calificare in Champions League, impotriva…

- Ministerul Investitiilor si proiectelor Europene (MIPE) a lansat masuri de 1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea mediul de afaceri in ultimele trei luni iar pana in acest moment toate se implementeaza conform asteptarilor, a anuntat ministrul de resort, Marcel Bolos. Fii la curent cu cele…