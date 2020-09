Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce aproape intreaga campanie electorala primarul in funcție a declarat ca nu vorbește despre contracandidații sai, pe care i-a atacat doar „cu manta”, in ultima saptamana Nicolae Robu s-a referit direct la Dominic Fritz. „(…)unul, dupa propriile declarații, intreținut de iubita romanca, cica a…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns acuzatiilor facute de Nicusor Dan, contracandidatul sau la cursa pentru un nou scaun de primar pentru Municipiul Bucuresti, afirmand ca "este greu sa recunosti performanta profesionala a unui om, cand esti inconjurat si

- Autoritațile israeliene au anunțat marți închiderea pe termen nedefinit a punctelor de tranzit a bunurilor dintre Israel și fâșia Gaza drept raspuns la atacurile cu baloane incendiare lansate din enclava palestiniana, urmând a fi permisa doar trecerea alimentelor, combustibilului și…

- Radu Banciu a comentat, la B1 Tv, criticile virulente pe care i le-a adus Mihail Neamțu lui Dan Barna, liderul USR.„Cum credeau unii in Dan Barna asta la un moment dat... Tot felul de corporatiști din aceștia, care, tot așa, se informeaza de la prieteni intr-adevar, mai citeau unii Dilema…

- Rusia a calificat vineri drept „propaganda” acuzatiile americane potrivit carora rusii ar fi testat o arma care ar putea fi utilizata pentru a distruge sateliti in spatiu, relateaza AFP. Comandamentul spatial american (Space Command) „are probe” ca Moscova „a efectuat un test non-distructiv al unei…

- Problema apei din Bacau ia, din nou, aspectul unei lupte politice. Dupa ce Compania Regionala de Apa, care realizeaza lucrari de modernizare la rezervoarele sale, a inceput sa furnizeze apa cu program in oraș, prefectul de Bacau, Liviu Miroșeanu, i-a cerut, pe un ton imperativ primarului Cosmin Necula…

- In calitate de ales local a tinut zeci de ore de audiente, atat la birou cat si pe teren Consilierul PNL se declara dezamagita de indiferenta cu care opozitia este tratata de actuala administratie locala O petitie depusa in urma cu un an la cabinetul primarului din partea locuitorilor de pe strada Poporului…

- In urma acuzațiilor lansate de senatorul Mihai Goțiu referitoare la ”intensificarea taierii padurilor sanatoase” administrate de Direcția Silvica Caraș - Severin, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva face urmatoarele precizari.Direcția Silvica Caraș – Severin are in acest an o cota de recoltare…