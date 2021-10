Stiri pe aceeasi tema

- A fost prima noapte in care spitalele din Timișoara au funcționat fara caldura și apa calda. Șapte unitați sanitare sunt afectate de intreruperea gazului la Colterm, iar managerii de spitale achiziționeaza paturi și saci de dormit. Temperaturile au scazut chiar și pana la 17 grade Celsius.

- Primarul Dominic Fritz a facut in urma cu cateva minute anunțul care zguduie Timișoara. Orașul ramane fara apa calda și caldura dupa ce furnizorii de gaze au intrerupt alimentarea companiei de termoficare Colterm. Asta inseamna ca spitale școli și 55 de mii de familii vor ramane in frig și fara apa…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, acuzat ca si-a cumparat o casa de 330.000 de euro, nebransata la sistemul centralizat, in conditiile in care Colterm va sista furnizarea agentului termic, confirma ca se va muta in casa noua, dar explica ca imobilul a fost cumparat de sotia sa. In plus,…

- De cateva zile, temperaturile scazute și-au facut simțite prezența iar frigul s-a instalat in apartamentele romanilor, dar și in școli, spitale și instituții care depind de sistemul centralizat.Majoritatea orașelor țarii, unde societațile de termoficare inca sunt in funcțiune și asigura apa…

- Premierul Florin Citu a fost intrebat, joi, ce solutii exista pentru primariile care reclama ca nu se descurca cu cresterea pretului la energie si a anuntat: ”Va fi o solutie de la bugetul de stat sa suplimentam subventia pentru aceste primarii”. ”Solutia pentru pretul la energie trebuie sa fie una…

- Speriat de perspectiva de a lasa Timișoara fara apa calda și caldura, primarul Dominic Fritz bse bazeaza pe parlamentarii PSD sa rezolve problema. “Știu ca in Parlament se discuta, la inițiativa PSD, despre o plafonare a prețului, iar ieri USR, prin premierul desemnat Dacian Cioloș, a lansat și…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, se opune carantinei de noapte in weekend, masura care va intra in vigoare in localitate de vineri seara. El a spus ca ar fi descurajant sa se impuna restricții celor care au facut vaccin anti-Covid, pentru ca asta ar descuraja vaccinarea. Timișoara intra…

- Venit la Timișoara pentru a-i ține locul premierului Florin Cițu, care a ales alegerile de la Mureș, liderul liberal Rareș Bogdan l-a anunțat pe actualul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, sa iși ia adio de la un nou mandat. De ce? Pentru ca se va implica el personal la susținerea candidatului perfect…