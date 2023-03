Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Dolj, Dan Diaconu, a declarat pentru Agerpres ca instituția sa a fost emis ordin pentru constituirea unei Comisii de Evaluare a pagubelor, care se va deplasa in fiecare localitate pentru a analiza situatia.„I-am expus deja situatia ministrului Agriculturii si i-am solicitat sprijin…

- Vantul puternic a provocat pagube insemnate agricultorilor din judetul Dolj, primele date trimise din teritoriu catre Institutia Prefectului judetului aratand ca „numerosi agricultori” sunt afectati de vremea rea, in conditiile in care rafalele au distrus culturi si solarii. Autoritatile din judet vor…

- Vantul a distrus solariile si munca fermierilor doljeni din 15 localitati. Prefectul județului Dolj, Dan Diaconu, a emis un Ordin pentru constituirea comisiei de evaluare a pagubelor produse in urma vantului puternic. 1 de 3 Aceasta comisie ce se va deplasa in teren pentru a analiza situația fiecarui…

- Copaci doborati, masini avariate si acoperisuri smulse. Vantul puternic a facut prapad pe mai multe strazi din Capitala.Primaria Chișinau anunța ca toate serviciile municipale se afla in teren pentru inlaturarea consecințelor avariilor provocate de vantul puternic.

- O creanga imensa a cazut astazi, in plina zi, peste o mașina parcata pe o strada din cartierul Telecentru al Capitalei. Crenga a fost doborata de vantul puternic, care s-a abatut peste intrega țara. Din fotografie putem observa ca automobilul a fost distrus.

- Vantul puternic a creat mai multe probleme in judetul Neamt, care s-a aflat sub atentionare de cod portocaliu, a informat Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta. In municipiul Piatra Neamt, pompierii au intervenit pe strada Aleea Plaiului pentru indepartarea unui acoperis cazut peste trei…

- Zona de vest a tarii, se afla sub o avertizare de cod galben de viscol si ninsori, pana duminica dimineata. In judetul Timis au fost inregistrate, in ultimele ore, mai multe probleme cauzate de vantul puternic. In mai multe localitati din vestul judetului, dar si in municipiul Timisoara, mai multi copaci…

- In urma manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase, pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” al județului Arad au fost solicitați sa intervina astazi,... The post Vantul puternic a provocat daune in mai multe localitați din județul Arad appeared first…