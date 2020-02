Dolj: Bărbat mort la Şimnicu de Sus după ce a căzut în fântână Un barbat in varsta de 72 de ani a decedat miercuri seara in comuna Simnicu de Sus, dupa ce a cazut intr-o fantana. Echipajele de interventie, de la Sectia de Pompieri Craiova s-a deplasat la fata locului pentru a-l salva pe barbat, insa la sosirea lor acesta se afla cazut in fantana, cu fata in jos. El a fost scos din fantana adanca de 10 metri si larga de 50 de centimetri in jurul orei 19, dar nu a mai putut fi salvat. Echipajul medical nu a mai putut decat sa constate decesul. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

