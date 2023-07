Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 iunie 2023, in jurul orei 14:30, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de un barbat in varsta de 73 ani, din comuna Șoimuș, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in parcarea unui magazin din Deva, persoane necunoscute, profitand de neatenția sa, i-au sustras un portofel in…

- INCREDIBIL…Doi tineri, in varsta de 17, respectiv 25 de ani, sunt cercetati pentru savarsirea unei infractiuni de furt calificat, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si acces ilegal la un sistem informatic! Trei infractiuni savarsite cu un card bancar pe care l-au furat dintr-o casa…

- Trei tineri au fost reținuți pentru 24 de ore, dupa ce au furat și au produs distrugeri de 35.000 de lei, in doar cateva ore. Aceștia au spart un local din Sibiu, din care au furat bani, țigari și alcool, dar și cheia unui autoturism. La plecare, s-au urcat in mașina și au gonit pe autostrada A1. Au…

- La data de 29 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au reținut pentru 24 de ore un tanar de 19 ani, din Ploiești, banuit de comiterea a șapte fapte de furt calificat.…

- Pentru doi tineri din Iasi „meseria nu e bratara de aur” si au vrut sa produca bani prin cea mai usoara metoda, furtul. Acestia au intrat intr-o casa aflata in constructie si au sustras o motosapa si 10 tevi de cupru. Barbatii au fost retinuti pentru 24 de ore de oamenii legii…https://www.bzi.ro/doi-tineri-din-iasi-au-furat-o-motosapa-si-mai-multe-tevi-din-cupru-politistii-i-au-retinut-4713712…

- Polițiștii din Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari, s-a stabilit ca, in noaptea de 16 spre 17 martie a.c., in jurul orei 03:00, folosind un dispozitiv…

- Polițiștii Secției 1 Rurala Arad, in urma unei acțiuni desfașurate cu spijinul Serviciului de Operațiuni Speciale Arad și Biroului de Operațiuni Speciale Timișoara, au identificat doi barbați in varsta de 20, respectiv 21 de ani, din județul Timiș, care, in perioada 11 februarie – 3 martie, sunt suspectați…

- IEFTIN LA FURAT… Doi tineri, cu varste cuprinse intre 18 și 20 de ani, din municipiul Barlad, au ajuns pe mana polițiștilor barladeni, banuiți de savarțirea unei infracțiuni de furt calificat. Cei doi hoți, pardon, tineri, sunt banuiți de comiterea unei infracțiuni de furt calificat, la inceputul lunii…