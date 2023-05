Stiri pe aceeasi tema

- Șase cai frumoși de rasa, furați de la o ferma din județul Cluj. Unul a fost gasit in județul Alba, in urma unei percheziții Șase cai frumoși au fost furați de la o ferma din județul Cluj, iar unul a fost gasit in județul Alba, in urma unei percheziții. Prejudiciul a fost estimat la 100.000 de lei. …

- LISTA: 12 elevi din Alba vor reprezenta județul la etapa naționala a Olimpiadei de Limba și literatura romana La etapa naționala a Olimpiadei de Limba și literatura romana vor participa 12 elevi din Alba, șase la gimnaziu și alți șase liceeni. Aceștia s-au calificat dupa rezultatele obținute la faza…

- La Tg.Mureș va avea loc, maine, in prezența ministrului Sanatații, semnarea contractelor de finanțare pentru infrastructura spitaliceasca noua, din cadrul PNRR. Este vorba despre obiectivele de investiții din județele Mureș, Bistrița-Nasaud, Cluj și Alba. Reamintim ca, la Tg.Mureș, beneficiaza de finanțare…

- Peste 500 de hectare de pașune și padure din Apuseni, disputate de județele Alba și Bihor: Granița, decisa in justiție Peste 500 de hectare de pașune și padure din Apuseni, disputate de județele Alba și Bihor: Granița, decisa in justiție Limita teritoriala dintre localitațile Avram Iancu din județul…

- Cupa Dan Capitan, etapa naționala de schi alpin pentru copii are loc in acest weekend la Buscat Cei mai buni tineri schiori cu varsta sub 12 ani ai Romaniei se vor intrece pe Partia Buscat, din localitatea Baișoara (județul Cluj), in 4 – 5 martie, la Cupa Dan Capitan, etapa naționala (a VI-a) din cadrul…

- Zapada a pus stapanire pe județul Alba. Codul galben de ninsori ramane in vigoare pana la ora 18 Codul Galben de ninsori ramane in vigoare in județul Alba, pe parcursul intregii zile de duminica, pana la ora 18:00. Pe parcursul nopții a nins abundent in majoritatea zonelor din Alba, iar meteorologii…

- In weekend hidrologii avertizeaza ca am putea avea pe unele rauri din Maramureș scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice Iza, Lapuș, Vișeu și Tisa,…

- Polițiștii din Targu Mureș au reținut o femeie din Jucu, județul Cluj, și o femeie din județul Mureș, banuite ca au batut și talharit un batran de 79 de ani.Polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au identificat și reținut doua femei, de 48 de ani, din Jucu, județul…