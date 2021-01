Stiri pe aceeasi tema

- Pare SF, dar pare ca și roboții din 2021 au nemulțumirile lor. Doi roboți dintr-o librarie din China s-au lovit din greșeala unul de celalalt și apoi au inceput sa se certe. Daca nu ne credeți pe cuvant, urmariți scena asta: -Am greșit. Hai sa nu ne mai certam, da? – De ce te-ai razgandit... View Article

- China a anuntat ca o sa imparta și cu alte state mostrele luate de pe Luna de sonda sa spatiala. Unele fragmente vor fi oferite chiar sub forma de cadouri. SUA nu este printre beneficiari, din cauza restrictiilor pe care l-a impus Chinei, anunța autoritațile. Sonda chineza, denumita dupa zeita Lunii…

- RedBull: reVERS este cea mai importanta competiție de FREESTYLE din Romania. Lucrurile sunt simple: Intri pe redbull.ro, sau pe pagina de Facebook RedBull, sau pe pagina de Facebook Virgin Radio Romania, iți iei niște popcorn, și show-ul poate sa inceapa. Exista 16 „razboinici” care ravnesc la un singur…

- Actorul in varsta de 39 de ani a postat pe contul de Instagram o fotografie cu el și cu cainele sau iubit – Dodger -, iar descrierea folosita pare sa fie o ironie la adresa lui Donald Trump. „They can’t all be winners ????” – Nu pot sa fie toți caștigatori. https://www.instagram.com/p/CHispqvlPCe/?utm_source=ig_web_copy_link…

- CRBL a decis sa o ia pe drumul batatorit de Tataee de la BUG MAFIA. Acesta s-a mutat in Spania impreuna cu familia și planuiește sa stea acolo mult timp. „Am testat zona, ne-a placut foarte mult și am zis ca este mai bine așa pentru familia noastra. Este o noua provocare, o noua incercare... View Article

- In Belgia, tara aflata din nou in carantina pentru șase saptamani, carțile au fost incluse pe lista ”bunurilor esențiale”, astfel incat librariile sa ramana deschise. Librarii din Bruxelles – nevoiti sa isi inchida spatiile de vanzare timp de doua luni in primavara – sunt multumiti de decizia luata…

- Doar 3 luni a durat perioada de glorie pentru Huawei. Samsung a revenit pe primul loc in topul producatorilor de telefoane. In aprilie, Samsung pierdea primul loc in dauna Huawei. Compania din China era lider cu 21%. A scazut cu 5 procente in urmatoarele trei luni si caderea va continua din cauza sanctiunilor…

- Orașul Xi’an din China inscrie un nou record mondial pentru un spectacol realizat pe cer cu ajutorul dronelor. 3.051 drone, intr-un zbor coordonat, au format diferite imagini pe cer, timp de 13 minute, pe o suprafața de aproximativ un kilometru. Xi’an a mai incercat sa stabileaza un record in urma cu…