Doi polițiști din Sibiu au fost concediați dupa ce le-a fost furata autospeciala chiar din fața secției in care lucrau. Cei doi au fost cercetati disciplinar, iar ancheta s-a finalizat cu scoaterea lor din sistem, pierzandu-și astfel locul de munca.(sursa:b1tv.ro/) Incidentul a avut loc pe 20 octombrie 2022, atunci cand un tanar in varsta de 23 de ani din comuna Rosia, judetul Sibiu, a fost prins de politisti in timp ce conducea sub influenta bauturilor alcoolice. Tanarul in cauza a fost dus la spital și ulterior adus la secția de poliție, la sediul Biroului Rutier Sibiu, acolo unde a fost audiat.…