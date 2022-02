Doi polițiști au salvat un șofer băut, blocat în mașina care luase foc Doi politisti din Piatra-Neamt au scos un sofer blocat dintr-o masina luase foc dupa ce a intrat intr-un stalp, in noaptea de marti spre miercuri. Șoferul consumase alcool. Șoferul a ramas blocat in mașina, marți noapte, dupa ce a intrat intr-un stalp, iar politistii care se aflau in patrulare in zona respectiva au intervenit imediat. „Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce un barbat, de 34 de ani, din Piatra-Neamt, conducea un autoturism pe Bulevardul General Nicolae Dascalescu, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, moment in care a parasit partea carosabila, intrand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul, in varsta de 34 de ani din Piatra Neamț, a intrat in noaptea de marti spre miercuri cu mașina intr-un stalp, moment in care autoturismul a luat foc. Barbatul a ramas blocat mașina, insa a fost salvat imediat de doi polițiști care se aflau in patrulare, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului…

- Doi politisti din Piatra-Neamt au scos un sofer blocat dintr-o masina luase foc dupa ce a intrat intr-un stalp, in noaptea de marti spre miercuri. Șoferul consumase alcool. Șoferul a ramas blocat in mașina, marți noapte, dupa ce a intrat intr-un stalp. Politistii, care se aflau in patrulare in zona…

- Un octogenar britanic a condus mașina de la varsta de 12 ani fara permis, fara asigurare, nu a avut niciodata vreun accident și nici vreo problema cu agenții de circulație. Timp de 72 de ani un șofer britanic a condus fara permis și asigurare. Pana de curand – 26 ianuarie, cand poliția l-a oprit pentru…

- Un copil in varsta de 10 ani a fost grav ranit dupa ce a fost accidentat, duminica seara, pe o trecere de pietoni situata pe drumul national DN 2, in localitatea Traian din judetul Neamt. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, a declarat ca alaturi de copil se afla si mama acestuia, dar nu…

- Un copil de opt ani a fost accidentat de un autoturism pe trecerea de pietoni, in timp ce semaforul era pe culoarea rosie, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subcomisarul Ramona Ciofu, citat de Agerpres . Accidentul rutier s-a produs duminica seara, pe o strada din municipiul Roman, iar la…

- Șoferul a pierdut controlul mașinii și s-a oprit intr-o stație de transport public. In urma impactului, un stalp de beton s-a rupt și a cazut peste autoturism.Echipele de salvare, ajunse la locul accidentului, nu l-au mai putut ajuta pe barbat.Polițiștii fac acum cercetari, ca sa afle exact ce s-a intamplat,…

- Un accident rutier in care au fost implicate 5 autoturisme s-a produs, vineri seara, pe DN 15, in localitatea Podoleni. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subcomisarul Ramona Ciofu, a declarat ca deocamdata este inregistrata o persoana ranita usor. La fata locului s-a deplasat o ambulanta a Serviciului…

- Un grav accident de circulație, in care au fost implicate doua tiruri și un autoturism, a avut loc in noaptea de luni spre marți pe DN 6, intre localitațile Cornea și Domașnea, in județul Caraș Severin. Accidentul s-a soldat cu decesul a patru persoane, trei din autoturism și pasagerul unui tir. Conducatorul…