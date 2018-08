Doi ministri americani s-au deplasat luni in zonele devastate de un incendiu din California, care s-a soldat cu cel putin opt morti si nu a fost inca complet izolat dupa mai multe saptamani de lupta cu flacarile, relateaza AFP. Ministrul de interne Ryan Zinke, care raspunde de parcurile nationale si de afacerile indienilor, si cel al agriculturii, Sonny Perdue, au efectuat o vizita de doua zile in zona din apropierea incendiului "Carr", la vest de orasul Redding, din nordul Californiei. Sinistrul a transformat in cenusa peste 82.000 de hectare si a distrus peste 1.000 de locuinte de la declansarea…