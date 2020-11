Doi ingineri din Timișoara au creat un aparat de zbor cu decolare și aterizare verticală cu propulsor cicloidal Doi ingineri timișoreni au reușit sa creeze o libelula artificiala, care și zboara. Astfel, a fost creat un dispozitiv mai performant, și anume un aparat de zbor cu decolare și aterizare verticala cu propulsor cicloidal, iar rezultatele au fost publicate intr-o apreciata revista americana. Pentru cei care o fac cu pasiune, meseria de inginer inseamna ... The post Doi ingineri din Timișoara au creat un aparat de zbor cu decolare și aterizare verticala cu propulsor cicloidal appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de persoane din judetul Timis confirmate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, a fost de 405, dintre care 207 sunt din Timisoara. In ziua precedenta au fost 343 de infectari, in conditiile in care au fost mai mult teste. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost efectuate 1.668 de teste, mult mai…

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP), in judetul Timis sunt active și se afla in supraveghere epidemiologica 23 de focare de SARS-Cov-2, cu unul mai mult decat in ziua precedenta. Cele 23 de focare sunt urmatoarele: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICA TIMIȘOARA – 8 cazuri…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis au fost diagnosticate cu COVID 19 alte 370 de persoane. Acest numar reprezinta un nou record, vechiul record fiind stabilit chiar ieri, cand au fost confirmate 318 cazuri. Rata de infectari in Timis a ajuns la 3,61. Persoanele infectate din judetul Timis sunt…

- Un barbat de 61 de ani a fost gasit impușcat in cap, in aceasta seara, la Timișoara, Potrivit primelor informații, acesta a fost gasit decedat in locuința sa din Timișoara, din zona Pieței 700. Soția sa a alertat poliția. Soția sa l-a gasit pe podea, in aceasta seara, pe barbatul de 61 de ani care ...…

- Timișoara duce lipsa grava de locuri de parcare, aceasta este confirmata de un nou studiu referitor la parcarile din marile orașe și la veniturile aduse de acestea in bugetele municipalitaților. Ceea ce este interesant e ca la Timișoara s-a reușit obținerea de bani buni din locurile existente, pe undeva…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a hotarat ca elevii de liceu la Liceul Grigore Moisil și copiii de la Școala Gimnaziala Bencecu de Sus sa nu mai vina la școala și sa faca școala in scenariul roșu. La Liceul Grigore Moisil din Timișoara scenariul roșu se aplica doar pentru clasele de liceu…

- Doi profesori și trei elevi din Timiș au fost depistați cu coronavirus la inceputul celei de-a doua saptamani de școala in timpul pandemiei de coronavirus. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Timiș, este vorba despre de elevi de clasa a șaptea, de la Școala Generala 7 din Timișoara,…

- Dinamo și Timișoara au caștigat partidele de baraj și au ajuns in penultimul act al competiției. CS Dinamo Bucuresti s-a calificat in semifinalele Super Ligii CEC Bank la rugby dupa ce a invins-o pe CS ”U” Cluj cu scorul de 20-13 (10-6), intr-un meci de baraj disputat pe Stadionul Noua din Brasov. In…