Doi greci, arestați pe insula Rhodos pentru spionaj în favoarea Turciei Doi greci care lucrau pe insula greceasca Rodos (sud-est) au fost arestati si vor fi judecati pentru spionaj în profitul Turciei, au facut cunoscut sâmbata surse concordante, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Unul dintre suspecti lucra la bordul unui feribot circulând între insulele Rodos si Kastellorizo, la circa 1,2 kilometri de coastele turce, într-o zona disputata între cele doua tari.

O media locala a precizat ca el a colectat informatii despre miscarile marinei elene, informatii pe care le comunica celuilalt suspect, un angajat al consulatului Turciei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

