- Pompierii ISU Prahova au fost solicitati sa intervina pentru deblocarea usii unui apartament situat pe strada C. Brezeanu din Ploiesti. Alertati de faptul ca nu mai raspunde la usa si nici nu mai fusese vazuta, apropiatii femeii in varsta de 84 de ani au apelat la autoritati. Dupa ce…

- A fost identificat un nou focar de COVID-19 la o unitate medicala din județul Prahova. Opt cadre medicale de la secția Radiologie a Spitalului Municipal Schuller din Ploiești au coronavirus.Citește și: Capii de lista ai PNL la alegerile parlamentare: Ludovic Orban platește tainul traseiștilor/…

- Microbuzul plin cu elevi a intrat in coliziune cu un autoturim. In urma impactului dintre cele doua autoturisme, soferul a fost ranit, iar trei copii au primit ajutor medical la fata locului. Unul dintre acestia a facut un atac de panica. Citeste si: Accident grav in Prahova. Zece persoane…

- In atercatie ar fi fost implicati elevi ai unui liceu din oras F.T. In aceasta dupa -amiaza, politistii prahoveni au fost alertati ca intr-un parc din Ploiesti are loc o altercatie intre mai multi tineri, fiind folosite si arme! Oamenii legii s-au deplasta la fata locului – pe strada George Toparceanu…

- Un incendiu a izbucnit, marti, la o ghena din Piata Nord din Ploiesti, fiind degajat mult fum, iar doua echipaje de pompieri intervin pentru a stinge focul. Treizeci de persoane s-au autoevacuat din piata, relateaza News.ro.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova…

- Ion, tatal Madalinei Manole, se afla in stare grava la spital, dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. El a fost internat intr-o unitate medicala din Prahova, insa starea sa de sanatate impune transferul pe secția de terapie intensiva la spitalul din Ploiești, unde toate paturile de ATI sunt ocupate.…

- F. T. Pompierii militari prahoveni din cadrul ISU “Serban Cantacuzino” Prahova au intervenit, intr-un interval de numai 24 de ore, pentru stingerea a nu mai putin de 11 incendii de vegetație uscata produse in localitațile Magureni (doua), Gura Vadului, Vadu Sapat, Chiojdeanca, Dumbravești, Posești,…

- Pompierii ISU Prahova s-au luptat 15 ore cu un incendiu izbucnit initial intr-o zona cu vegetatie uscata din comuna Barcanesti. Focul s-a extins cu repeziciune, cuprinzand o suprafata de 80 hectare, pe terenul respectiv fiind gasite deseuri aruncate ilegal. Misiunea a fost una dificila din cauza suprafeței…