Doi barbati au fost injunghiati aseara in Dancu. Agresorul a ajuns si el in coma la spital „Aseara, in Dancu a fost o altercație din care au rezultat 3 victime, un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani, preluat de echipajul de terapie intensiva mobila, șoc hemoragic, Iot+vm, plaga injunghiata torace și abdomen cu eviscerație, iar echipajul SAJ a preluat ceialalți 2 pacienți. Pacient, 39 ani șoc hemoragic, multiple plagi injunghiate(cutit) -agresiune, hemitorace stang bazal, plaga cu eviscerație in hipogastru și inghinal in partea dreapta, a mers in sala de operatie- a avut atinse ficatul, mezenterul, internat operat chirurgie 1. Pacient PI , 67 ani( posibil agresor) coma gr III… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

