Documentarul despre familia din Delta Vacaresti, premiat la Sundance Film Festival Prezentat in sectiunea World Cinema Documentary a celei de-a 42-a editii a Sundance Film Festival, "Acasa"/"Acasa, My Home", documentarul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc, a castigat Premiul Special al Juriului pentru Imagine (World Cinema Documentary Special Jury Award for Cinematography), fiind apreciate "fluiditatea si tenacitatea miscarilor camerei". Imaginea filmului este semnata de Radu Ciorniciuc si Mircea Topoleanu.



Povestea familiei Enache, care a trait timp de 20 de ani in salbaticia din Delta Vacaresti, pana cand locul a capatat statutul de zona protejata - Parcul Natural… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista premiata, originara din Chisinau, a scris pentru CNN o marturie emotionanta despre momentul in care si-a vizitat tara natala dupa trei decenii. Elina Fuhrman (51 de ani) este o apreciata jurnalista si scriitoare, recompensata cu numeroase premii pentru corespondentele sale pentru…

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 16 ianuarie 2020 PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului Aditional semnat la Bucuresti, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe…

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 16 ianuarie 2020 PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului Aditional semnat la Bucuresti, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind…

- La Strasbourg, oraș numit capitala Craciunului, a fost deschis oficialul targul care anima orașul alsacian an de an. Mii de oameni au fost in piața Kleber din centrul orașului, pentru a participa la aprinderea luminițelor din bradul de Craciun. Este un an special pentru orașul francez, are loc prima…

- Federatia Rusa, alaturi de o mana de state precum Angola, Burundi, Nicaragua si Siria, a atacat politica de vize a SUA si au incercat sa obtina o rezolutie a Adunarii Generale a ONU pentru a muta reuniunile ONU in Europa, la Geneva sau Viena, si a retrage New York-ului actualul statut.

- Copiii de la Academia de Balet din cadrul Operei de Stat din Viena, Austria, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume, care are ca manager o romanca, au fost incurajați sa fumeze pentru a-și controla greutatea, a constatat o ampla ancheta, potrivit BBC. Ancheta a dezvaluit ca tinerii…

- In prima parte a vizitei la Ploiești, președintele Klaus Iohannis a plantat un stejar, in cadrul acțiunii ”Plantam Viitorul Verde”. Șeful statului a mers pe jos, prin Ploiești, spre sala in care a avut loc intalnirea cu cetațenii din județul Prahova. Klaus Iohannis a fost intampinat de…