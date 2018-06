Stiri pe aceeasi tema

- Raportul final al Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie a fost votat joi. Președintele Comisiei, senatorul PSD Viorel Salan, a concluzionat ca ministrul Justitiei de la acea…

- "In timpul și in cadrul audierii mele de catre Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie in data de 21.03.2018 nu am afirmat ca membri ai Comisiei constituite sau desemnate…