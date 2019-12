Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului P.S., la data faptei vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANAF , sub aspectul savarsirii infractiunii de luare…

- Elena Postolache, la data faptei medic primar, sef al Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului de Psihiatrie "prof. dr. Alexandru Obregia", a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzata de luare de mita.Potrivit…

- In completarea comunicatului nr. 870 VIII 3 din 11 noiembrie 2019, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea…

- Dosarul in care Nicolae Cristinel Dragomir, fostul vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta, incerca sa anuleze un raport al Agentiei Nationale de Integritate ANI se va rejudeca la Constanta Decizia este definitiva si a fost luata ieri de judecatorii Curtii de Apel Constanta.In prima instanta,…

- Dan Stroe, fost director al Directiei de Investitii Achizitii Publice si Servicii Interne din Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), a fost pus sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru alte doua fapte de trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA,…