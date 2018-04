DJ Avicii a murit la 28 de ani “A fost gasit mort in Msuca, Oman, vineri dupa-amiaza”, au transmis cei din staff-ul lui DJ Avicii. Avicii a sustinut un concert si in Romania, in 2015, in cadrul festivalului Untold, din Cluj. Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a readus in prim plan muzica dance-electronica in Statele Unite. In 2011 a debutat cu megahit-ul “Levels”, iar de atunci a lansat piese cunoscute de publicul larg, precum “Wake Me Up”, “Hey Brother”, “You Make Me” si “Waiting For Love”. In 2013 a primit doua nominalizari la premiile… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

