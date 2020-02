Stiri pe aceeasi tema

- Pamela Anderson s-a despartit de sotul ei la mai putin de doua saptamani dupa ce cuplul si-a unit destinele, informeaza luni Press Association. Fostul star din "Baywatch", in prezent in varsta de 52 de ani, se casatorise cu magnatul Jon Peters, de 74 de ani, luna trecuta, aceasta fiind al cincilea mariaj…

- Pamela Anderson, in varsta de 52 de ani, s-a desparțit de soțul ei, Jon Peters (74 ani), la doar 12 zile de cand s-au casatorit in secret. Actrița a confirmat desparțirea pentru CNN : „Am fost emoționata de caldura cu care a fost intampinata uniunea mea cu Jon. Am fi foarte recunoscatori pentru susținerea…

- Un incident sangeros s-a petrecut vineri seara la un spital de urgența romanesc, incident care aduce in atenție problema siguranței cadrelor medicale in spitale. Directoare din Spitalul Directoarea unitații, in varsta de 49 de ani, a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit. Suspectul principal este…

- Directoarea de ingrijiri de la Spitalul de Urgența Piatra-Neamț, o femeie de 49 de ani, a fost ucisa, vineri, de soț. Acesta a venit in vizita la spital, iar dupa discuții in contradictoriu, și-a injunghiat soția in cabinetul in care inca lucra, ea fiind asistent șef in Secția de Chirurgie.Surse…

- Indicele S&P 500 de exemplu a atins cel de-al 11-lea maxim record din ultimele 14 saptamani si a inregistrat cea mai mare crestere procentuala din ultimele trei saptamani. Indicele Dow Jones a consemnat cea mai mare astfel de crestere din ultimele patru saptamani, in timp ce indicele Nasdaq al…

- ”Despartirea de tine, draga mea sotie, este extrem de dureroasa”. Asa incepe mesajul de adio pe care sotul Laurei Lemnaru, tanara de 26 de ani care a murit duminica, 17 noiembrie, intoxicata cu monoxid de carbon, l-a postat pe Facebook.