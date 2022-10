Stiri pe aceeasi tema

- FC Hermannstadt a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 2-0 (0-0), luni seara, in deplasare, intr-un neci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Karlo Letica a semnat cu Hermannstadt. Portarul in varsta de 25 de ani s-a desparțit in vara de CFR Cluj. Letica are doar 4 meciuri in Liga 1 pentru CFR Cluj, formație cu care a semnat in octombrie 2021. Croatul va avea șanse mult mai mari sa fie varianta #1 pentru poarta sibienilor, care se bazau in…

- In etapa a 9-a a Ligii a 2-a de fotbal, FC Brașov va intalni, sambata dimineața, de la ora 11.00, in deplasare, pe Viitorul Pandurii Targu Jiu. Daca FC Brașov este abia pe locul 14, cu 9 puncte, oltenii antrenați de fostul stegar Florin Stanga sunt pe locul 10, cu 12 puncte. Antrenorul celor de la FC…

- Universitatea Craiova va avea parte de un meci tare, duminica seara, de la ora 21.30, pe stadionul Ion Oblemenco. In Banie va poposi FCSB, vicecampioana Romaniei si una dintre pretendentele la titlu si din acest an. Partida va conta pentru etapa a 11-a din Superliga. „U“ Craiova – FCSB este derbiul…

- Nicolae Constantin (48 de ani), antrenorul Petrolului, spera ca problemele financiare sa fie rezolvate in perioada imediat urmatoare. Petrolul a obținut inca o victorie prețioasa in Liga 1, 3-2 impotriva Chindiei Targoviște, dar la club nu este liniște. Imediat dupa meci, Gabriel Tamaș a transmis ca…

- Universitatea Craiova și-a confirmat statutul de favorita in partida susținuta duminica, pe stadionul „Municipal“ din Severin, in fața formației CS Mioveni, dar cu greu. A fost doar 1-0 pentru jucatorii lui Mirel Radoi, dupa un joc controlat, cu cateva ratari monumentale și un gol anulat. Diferența…

- Gigi Becali l-a transferat pe Bogdan Rusu (32 de ani) de la CS Mioveni. Argeșenii au primit in schimb 100.000 de euro, iar primarul localitații anunța ca doi fotbaliști ai vicecampioanei vor ajunge la antrenamentele lui Alexandru Pelici. Gigi Becali și Ion Georgescu, primarul din Mioveni, au devenit…