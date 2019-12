Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul in care au murit 10 oameni s-a produs in apropierea comunei Taltal din nordul tarii, scrie agerpres.ro. Citeste si Accident cumplit. Un autocar plin cu calatori a cazut in prapastie, sunt cel putin 19 morti VIDEO Autobuzul plecase duminica noapte din Antofagasta si se indrepta…

- Trei urși au fost reperați marți la mai puțin de 6 kilometri de Alba Iulia. Este vorba despre o ursoaica cu trei pui. Directorul tehnic al Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi Alba, Felix-Bogdan Dragomir, a surprins, de la departare, cateva fotografii. S-a intamplat in timpul unei…

- Pesta porcina africana pe Valea Izei in judetul Maramures Foto: Arhiva. Pesta porcina africana se extinde și în Maramureș, în localitatea Rozavlea pe Valea Izei, unde a fost confirmata prezența bolii. Pentru reducerea riscului de extindere a virusului au fost sacrificati…

- Cateva dintre cele mai valoroase si inedite fotografii din arhiva Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, care surprind personalitati si evenimente importante din istoria tarii, sunt expuse la Sfantu Gheorghe, in cadrul Festivalului de arta fotografica ViSOR. Directorul general al AGERPRES, Claudia Nicolae,…

- Senatul a respins, miercuri, proiectul USR privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, in cazul in care niciunul dintre candidati nu intruneste majoritatea de voturi. Senatul este prima camera sesizata, iar in Camera Deputaților mai exista un proiect de lege privind alegerea primarilor in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 4 Bucuresti ndash; Oltenita, la kilometrul 13, in zona localitatii Popesti Leordeni, judetul Ilfov, un accident s a produs pe fondul nepastrarii distantei de siguranta intre autovehicule.In urma coliziunii fata spate,…

- Victimele de la #Colectiv vor avea acces la tratament si in strainatate Imagine din clubul "Colectiv" din seara tragicului incendiu. Foto: Arhiva. Victimele de la Colectiv vor avea acces la tratament atât în tara, cât si în…

- "Aș vrea sa vad analiza acelor 400.000 (de disponibilizari-n.red.), sa vad cați dintre ei sunt medici, cați dintre ei sunt profesori, cați dintre ei sunt pompieri, pe care ii veneram atunci cand fac fapte de eroism, cați dintre ei sunt jandarmi, pe care la fel ii veneram cand avem intemperii in Romania.…