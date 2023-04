Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a transmis, miercuri, ca Dragos-Virgil Titea, director in cadrul ROMATSA, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, nu poate justifica peste 800.000 de lei din averea sa. ”Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate…

- Primarul general al capitalei, Nicușor Dan, este acuzat de Agenția Naționala de Integritate de conflict de interese administrativ și abuz in serviciu, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul General pentru ca Nicușor Dan, Primarul Capitalei, s-a aflat in conflict de interese. ANI acuza faptul ca Nicușor Dan a exercitat funcții de conducere și in alte patru instituții, fara a avea mandat de reprezentare. ”In perioada exercitarii mandatului…

- Agenția Naționala de Integritate a depus o sesizare la Parchetul General impotriva primarului Capitalei, Nicușor Dan, pe care il acuza de abuz in serviciu, pentru ca Primaria Capitalei ar fi platit o amenda in contul lui Nicușor Dan și pentru ca ar fi aprobat in calitate de primar suplimentarea bugetului…

- Alin Nica, președintele CJ Timiș, fost primar al comunei Dudestii Noi, este acuzat de Agenția Naționala de Integritate de conflict de interese. ANI a anunțat azi ca a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, liberalul Alin Nica, a declarat miercuri, 25 ianuarie, pentru Libertatea, ca „totul a plecat de la un cetațean cu care am un conflict juridic”. Fost primar al comunei Dudeștii Noi, liberalul Alin Nica, a fost reclamat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu susține ca „este incalificabil ca USR se face ca nu vede cazul” șefei ADP Sector 1 Sorina Oancea, numita de primarul USR Clotilde Armand. Potrivit PSD, Oancea și-a angajat o ruda la șefia parcarilor din sector, iar cazul ei este similar cu al șefului AEP care insa a…