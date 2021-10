Dincolo de vederile înguste Pentru a ințelege lumea, nu sunt de ajuns nici opiniile oficiale, prea multe fiind tributare demagogiei, și nici științele, care fragmenteaza realitatea. Abia gandirea sistematica, ce este in fond filosofie, permite captarea intregii experiențe și, pe baza ei, ințelegerea. Largirea orizontului este mereu salutara. In sprijinul filosofiei, avem invațaturile istoriei. Exista o „filosofie implicita” chiar la cei care resping filosofarea. Dar unde aceasta lipsește se traiesc evenimente, dar nu se explica durabil, se ajunge la cunoștințe, dar nu și la ințelegere. Filosofia sta, desigur, sub asaltul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

