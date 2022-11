Stiri pe aceeasi tema

- Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a remizat duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Vorskla Poltava, intr-un meci din etapa a 9-a a campionatului Ucrainei, Premier Liga. Presa din Ucraina speculeaza ca antrenorul Mircea Lucescu s-ar putea desparti…

- Serghei Sidorciuk, capitanul echipei ucrainene de fotbal Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a postat un mesaj pe Instagram pentru a-si exprima furia si tristetea dupa bombardarea orasului sau natal, Zaporojie, de catre fortele ruse, informeaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a pierdut joi, 0-1 la Cracovia, meciul disputat in compania echipei cipriote AEK Larnaca, in a doua etapa a grupelor Europa League. AS Roma a invins fara probleme pe HJK, scor 3-0. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Echipa Dinamo Kiev, formatie antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a invins pe teren propriu, scor 1-0, echipa FC Lviv, intr-un meci din etapa a patra a campionatului Ucraine, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa Dinamo Kiev, antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a pierdut sambata, in deplasare, cu formatia Zorya Luhansk, scor 2-3, in etapa a treia a Premier Liga, campionatul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mircea Lucescu a devenit ținta atacurilor in Ucraina dupa ce Dinamo Kiev, echipa sa, a suferit o infrangere la primul meci in campionat, 0-3 cu Dnipro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a fost invinsa marti seara la Lisabona, de Benfica, scor 0-3, si a ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor, transmite news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, s-a calificat cu emotii in play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, in urma victoriei cu 2-1, dupa prelungiri, pe terenul echipei Sturm Graz, in mansa secunda a turului al treilea preliminar, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…