- Echipa de fotbal Dinamo o va intalni pe FCSB si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe pe CSM Poli Iasi in semifinalele Cupei Romaniei, editia 2019-2020, conform tragerii la sorti desfasurate, miercuri, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Cele doua manse ale semifinalelor Cupei Romaniei vor avea loc pe 24 iunie,…

- Federația Romana de Fotbal va elabora un protocol medical, alaturi de instituțiile statului, care privește normele de dupa momentul in care competițiile vor fi reluate, deja, fiecare eșalon valoric de la noi avand ”direcția” stabilita. Culmea, deși vorbim despre patru niveluri ale intrecerii – Liga…