Dinamo – FC Argeș 6-1. Alb-roșii, ca și promovați în Superligă (Video) Dinamo a zdrobit-o pe FC Arges, scor 6-1, luni, in barajul pentru mentinere/promovare in Superliga Romaniei. Gazdele au deschis scorul dupa 15 minute, prin Bena, care a marcat cu o lovitura de cap. Dinamo a dus scorul la 2-0, in minutul 24, prin Larrucea. Trei minute mai tarziu, Ghezali a dus scorul la 3-0, spre bucuria fanilor prezenți pe cel mai mare stadion se fotbal din țara. Golul de onoare al argesenilor a fost marcat de Zebic, in minutul 55. Pana la final, Dinamo a mai inscris prin Iglesias (56) și Ghezali (62). Returul va avea loc sambata, dar elevii lui Burca se pot gandi deja, la duelurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

