Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Tomas Mejias ( 31 de ani) este la un pas sa plece de la Dinamo din cauza datoriilor salariale. Ibericul lasa descoperit un post esențial tocmai inaintea primei etape din 2021. Hermannstadt – Dinamo se joaca miercuri, de la 19:00. Partida e liveTEXT și video pe GSP.ro și in direct pe Look Sport+,…

- Aleix Garcia, 23 de ani, a fost piesa de rezistența a lui Dinamo in perioada de transferuri din vara/toamna, insa spaniolul care s-a desparțit in iulie anul trecut de Manchester City nu a fost boom-ul așteptat de „caini”. Mijlocașul a plecat din București inainte de Sarbatori și nu are de gand sa se…

- DINAMO. Alexander Gonzalez a semnat ieri cu Malaga (locul 12 in divizia secunda spaniola), iar Borja Valle, Isma Lopez și Aleix Garcia sunt pe lista unor formații cu brand, dar din liga a doua. Dinamo s-a desparțit prematur de cinci fotbaliști, care n-au mai acceptat faptul ca erau neplatiți din momentul…

- Aleix Garcia (23 de ani) s-a refacut dupa entorsa la glezna ce l-a facut sa rateze ultima etapa din Liga 1 și a demarat deja antrenamentele pe cont propriu in Spania, visand la un 2021 mai eficient pentru el și pentru Dinamo. In octombrie, in ultimele ore ale mercato, Dinamo visa sa dea lovitura prin…

- Vedeta argentiniana a echipei FC Barcelona, Lionel Messi, nu va evolua in ultimul meci al anului pentru formatia blaugrana, contra lui Eibar, marti seara, in etapa a 16-a din La Liga, scrie EFE. Conform sursei, Messi, care se afla in tara sa natala pentru a petrece sarbatorile de iarna, a primit acceptul,…

- Portarul Rene Roman Hinojo (37 de ani) iși anunța plecarea de la Dinamo. Spaniolul crede ca Juan Camara ( ) și Aleix Garcia () vor face și ei acest pas. Adus in vara și cu trei meciuri jucate pentru Dinamo, Rene a acordat un interviu pentru presa din Spania in care anunța ca a depus actele pentru a…

- Adus in toamna ca o vedeta, Aleix Garcia ar putea fi urmatorul jucator care pleaca de la Dinamo din cauza restanțelor salariale. Ibericul e dorit de Real Zaragoza. Exodul spaniol de la Dinamo ar putea continua saptamana viitoare. Dupa Borja Valle, Isma Lopez și Alexander Gonzalez, mijlocașul Aleix Garica…

- Presa din Spania anunța ca situația de la Dinamo se agraveaza cu fiecare zi care trece. Promisiunile nerespectate ale lui Pablo Cortacero au dus deja la plecarea antrenorului Cosmin Contra. O parte a stranierilor, Borja Valle, Isma Lopez și Rene Roman l-au urmat pe antrenor. Saptamana urmatoare, Juan…