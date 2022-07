Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de vara vine adesea cu tot felul de oportunitați de cariera. Pentru cei și cele interesate sa incerce un job sezonier sunt atat de multe locuri de munca in București și nu numai. In funcție de ce iși dorește fiecare și ce disponibilitate are, iata cateva sugestii!

- Pentru mulți dintre angajati, faptul ca nu au mai mers fizic la birou, ci si-au mutat activitatea acasa in pandemie a fost principalul factor care a contribuit la schimbarea stilului de viata. Aceasta au relevat relevat studiile de pe piața muncii in ultimul timp. Trendul intoarcerii la birou a fost…

- Consolidarea sprijinului acordat Ucrainei, un nou concept strategic al NATO și consolidarea pe termen lung a frontului estic sunt principalele decizii luate miercuri de NATO, a anunțat președintele Klaus Iohannis intr-o conferința de presa in marginea summitului NATO de la Madrid. „Am terminat prima…

- Kusti Salm, șeful de stat major al Ministerului Eston al Apararii, a anunțat ca, in prezent, rușii simuleaza atacuri cu rachete pe teritoriul Estoniei, in timp ce spațiul aerian al țarii a fost incalcat de elicoptere din Federația Rusa, informeaza Iltalehti . „In prezent, sunt in desfașurare exerciții…

- Valentina are un an și trei luni și cantarește aproximativ 7 kilograme. Corpul sau firav nu poate tolera aproape niciun aliment, nici macar laptele matern. Coșmarul a inceput cand avea doar cateva luni și a ajuns la spital cu varsaturi, scaune cu sange și temperatura. Medicii i-au prescris antibiotice,…

- Bistrița este pe cel de-al doilea loc in ierarhia orașelor din țara ce gazduiesc ucraineni care s-au și angajat. Orașul nostru este depașit numai de capitala țarii, București. Conform Agerpres, Ministrul Muncii Marius Budai, a prezentat ierarhia orașelor care au ca angajați ucraineni. Bistrița se afla…

- Cea de-a saptea editie a Festivalului K-Lovers, care isi propune sa aduca mai aproape publicului roman cultura si traditiile coreene, se va desfasura in perioada 12-14 mai si promite numeroase spectacole live, mancare si jocuri traditionale coreene, precum si activitati in aer liber, ateliere si…

- In perioada 5-8 mai 2022 sunteți așteptați la cea de a XIX-a editie a Zilelor Horticulturii Bucureștene, eveniment organizat anual de Facultatea de Horticultura,in campusul Agronomie-Herastrau, al Universitatatii de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București. Cel mai frumos eveniment al…