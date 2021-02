Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul an a insemnat schimbari majore peste tot in lume, iar pandemia ne-a facut sau forțat, mai bine zis, sa regandim modul in care lucram, invațam, socializam și așa mai departe. Sa ne reorganizam viața, cu un minim de interacțiune fizica.

- Companiile se așteapta la o creștere a cifrei de afaceri in 2021 Digitalizarea instituțiilor statului se va intensifica pe parcursul acestui an Nu vom asista la majorari ale taxelor, dar numarul raportarilor financiare crește Reducerea la plata impozitului pe profit, cea mai utilizata facilitate fiscala…

- ”Activitatea de fuziuni si achizitii (M&A) va accelera la nivel global, in urmatoarele sase pana la 12 luni, pe fondul dobanzilor scazute, al dorintei de a cumpara companii inovatoare, digitale sau de tehnologie, dar mai ales al unor sume de bani foarte mari disponibile in piata”, potrivit raportului…

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu, a acordat un interviu Publicatiilor XPRIMM, in cadrul caruia face o radiografie a dinamicii pietelor financiare, in contextul pandemiei COVID-19 . De asemenea, Presedintele ASF vorbeste despre provocarile pe care le aduce accentuarea digitalizarii…

- Enel Energie și Enel Energie Muntenia, companiile de furnizare de energie ale grupului Enel in Romania, au depașit pragul de 1 milion de clienți care au preferat factura in format electronic și au renunțat la cea tiparita, alaturandu-se astfel eforturilor companiei de protejare a mediului, pentru un…

- Comisia Europeana a adoptat recent ”Digital Finance Package”, care include strategiile Comisiei pentru Digital Finance și Retail Payments, precum și propuneri legislative privind cripto-activele și reziliența digitala. Comisia a propus, in premiera, o noua legislație privind cripto-activele (o reprezentare…

- Digitalizarea și standardizarea proceselor de business din cadrul unei companii poate reduce timpul total alocat activitaților, și implicit cheltuielile de funcționare, cu pana la 30% Profitabilitatea unei companii crește in medie cu 20%, prin utilizarea unui sistem ERP modern (Planificarea Resurselor…

- Companiile trebuie sa plaseze natura si sustenabilitatea in centrul modelelor lor de business, deoarece omenirea se afla "literalmente la momentul ultimului pas" al luptei impotriva schimbarilor climatice, a declarat marti mostenitorul tronului britanic, printul Charles, relateaza Reuters. …