- Ungaria pare sa cada in plasa Chinei. Proiectele de construcții și infrastructura promovate de Beijing in Europa de Est și Africa folosesc finanțare și muncitori chinezi, iar economia locala nu profita mai deloc de aceste investiții.

- Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu”, care reunește angajați ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), atrage atenția asupra faptului ca reorganizarea instituției noastre și inființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), ridica multe semne de intrebare. Dorim…

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat marti ca masura privind inchiderea magazinelor la ora 18,00 data de guvernanti ridica mari semne de intrebare si ar trebui sa se revina asupra ei, scrie Agerpres.ro. "Regret ca nu am ajuns la sedinta de ieri (a conducerii PNL - n.r.). Mie nu imi plac genul…

- Fostul ministru Varujan Vosganian considera ca avem de-a face cu doua atitudini complet diferite ale autoritaților: consecințele epidemiei sunt exagerate, in timp ce efectele adverse ale vaccinului sunt minimalizate. Citește și: Atac fara precedent la Mircea Dinescu: ‘Pușlama ordinara’…

- Ca principiu, sunt de acord ca in situatii extreme trebuie luate masuri extreme. Iar o astfel de masura in aceasta perioada de pandemie pe care o traversam este lockdown-ul, carantinarea etc. Au aplicat astfel de masuri restrictive si tari sau orase mult mai civilizate. Sigur, aceste decizii trebuie…

- Diplomația va determina probabil cine va avea acces la vaccinurile impotriva coronavirusului in urmatoarele luni, au declarat un numar de analiști pentru CNBC, țari precum Rusia și China folosind una dintre marfurile cele mai solicitate din lume pentru a-și promova propriile interese. In timp ce multe…

- Totodata, primele 550.000 de doze de vaccin chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19 au sosit marti in Ungaria, ea fiind singura tara din Uniunea Europeana care a aprobat utilizarea acestui ser, relateaza AFP, citata de Agerpres. Deși era anunțata ca sigura, eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor…

- Guvernantii de la Budapesta au adoptat o lege denuntata ca fiind destinata sa obstructioneze investigatiile mass-media, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Astfel, difuzarea imaginilor cu resedinte luate cu drona fara permisiunea proprietarului poate fi pedepsita cu un an de inchisoare. Decretul a fost…