- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite vor redesfasura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei parti din personalul ambasadei americane in Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului realizat pe teren de talibani, transmite AFP.…

- Pentagonul mobilizeaza mii de soldati ai Infanteriei Marine a SUA pentru o posibila evacuare a ambasadei Statelor Unite din Kabul, Afganistan, informeaza New York Times. Administratia Joe Biden ia, in acest moment, in calcul posibila prabusire a guvernului afgan in urmatoarele 30 de zile.

- Fostul președinte al Statelor Unite in perioada 20 ianuarie 2001-20 ianuarie 2009, a criticat miercuri, intr-un interviu pentru Deutsche Welle, retragerea din Afganistan a trupelor NATO, considerand-o o «grava eroare» ce «va aduce mari suferințe femeilor și fiicelor afgane». Reaminim ca el este cel…

- Comandantul fortelor americane si NATO in Afganistan, generalul Austin Scott Miller, si-a predat atributiile luni in contextul retragerii definitive a trupelor straine din tara, unde talibanii continua sa castige teren, relateaza France Presse. In cadrul unei ceremonii la cartierul general…

- Rusia nu intentioneaza sa trimita trupe in Afganistan, in pofida preocuparii sale fata de situatia din aceasta tara dupa retragerea trupelor americane si ofensiva talibanilor, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agentia EFE. ''Nu. Nu exista nicio discutie…

- Toate trupele americane si ale NATO au parasit baza aeriana Bagram, de langa Kabul, a anuntat vineri un responsabil american din domeniul apararii, afirmand ca retragerea tuturor fortelor straine prezente in Afganistan este iminenta, potrivit AFP si Reuters. 'Toate fortele coalitiei…

- Comandantul fortelor americane in Afganistan, generalul Scott Miller, nu a exclus marti lovituri aeriene impotriva talibanilor daca acestia vor continua sa cucereasca noi teritorii, in timp ce retragerea trupelor americane este in curs, informeaza AFP. "Nu mi-ar placea sa vad lovituri aeriene,…

- Pentagonul nu a stabilit inca cum va combate amenințarile teroriste dupa plecarea trupelor americane. Nici oficialii Departamentului Apararii nu au obținut acordul aliaților cu privire la repoziționarea trupelor americane in alte țari din apropiere. De asemenea, aceștia se confrunta cu intrebarea daca…