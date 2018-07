Dică răsuflă ușurat: ”Atmosfera la echipă e mult mai bună fără Alibec” Dica rasufla ușurat: ”Atmosfera la echipa e mult mai buna fara Alibec”. Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a declarat ca este mulțumit de indepartarea lui Alibec, jucator capricios, care „strica” vestiarul . Intr-o serie de declarații pentru gsp.ro , Dica a analiat plecarile și venirile, șansele la campionat, noul sistem de joc și ce trebuie sa mai faca pentru un titlu așteptat deja de trei ani. 1. Schimbarea sistemului in 4-3-3 „Am facut un cantonament bun, baieții au raspuns bine și s-au antrenat bine. Am avut meciuri tari in aceasta perioada și nu-mi aduc aminte nici ca jucator și nici… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica, tehnicianul celor de la FCSB, a tras concluziile celor doua stagii de pregatire și a vorbit despre planurile echipei in noul campionat, in care spera sa aduca titlul dupa 4 ani de pauza. Dupa o luna petrecuta in cantonament Brașov și Apeldoorn, jucatorii vicecampioanei au ajuns la București.…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB, a vorbit despre prestația elevilor sai in cantonamentul din Olanda și a spus ca are nevoie de transferuri. "Din punctul meu de vedere, a fost un cantonament bun, unde baietii au raspuns bine. S-au antrenat bine. Am avut meciuri foarte bune in aceasta perioada. Nu imi aduc…

- "Plec de la FCSB cu un regret, ca nu am castigat campionatul. A contat foarte mult si faptul ca la Al Shabab sunt multi romani, ca sunt Marius Sumudica si staff-ul sau. Altfel, mi-ar fi fost foarte greu acolo singur", a spus Constantin Budescu, la plecarea din Romania catre Arabia Saudita, potrivit…

- Nicolae Dica va fi si in sezonul viitor antrenorul lui FCSB. Gigi Becali a dezvaluit insa ca noul contract are anumite clauze introduse de club, nu de antrenor. Gigi Becali, plan HALUCINANT! A anuntat ca vrea sa cumpere o echipa din LIGA 2 din ANGLIA "Dica va ramane mai departe in aceleasi…

- Ilie Dumitrescu, fost jucator la Steaua, a vorbit despre situația celor de la FCSB și a gasit motivele pentru care formația lui Nicolae Dica a ratat titlul de campioana in dauna rivalei CFR Cluj. "La CFR a fost o disciplina de fier. Totul a depins de Dan Petrescu. La Steaua, vine patronul si anunta…

- Fostul antrenor al FCSB, Victor Piturca (62 de ani), a analizat sezonul in care echipa finatata de Gigi Becali a ratat din nou titlul. Fostul selectioner l-a compatimit pe Nicolae Dica, fostul sau elev, si a sustinut ca latifundiarul s-a implicat din nou peste masura la echipa. Piti…

- Dupa victoria CFR-ului la Giurgiu, Gigi Becali a vorbit la Digi Sport și despre motivul pentru care antrenorul Nicolae Dica s-a suparat in acesta saptamana. La conferința de presa de dinaintea partidei cu Craiova, tehnicianul a lasat sa se inteleaga ca e dezamagit de modul in care Becali s-a comportat,…

- Ilie Barbulescu, fost jucator la Steaua, a dezvaluit ca Gigi Becali il va schimba pe Nicolae Dica la vara. Deși patronul FCSB a declarat ca Dica pleaca doar daca nu caștiga campionatul, Barbulescu susține ca FCSB va avea un antrenor nou sezonul viitor indiferent de ce se va intampla. "Am auzit cam de…